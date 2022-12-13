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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف توفر فاتورة الكهرباء؟.. 6 حيل لخفض استهلاك الطاقة فى الشتاء

صدى البلد

في فصل الشتاء يزداد استلاك الكهرباء والغاز بسبب استخدام المدفأة وساخن الماء وغلاي الماء الكهربائي “ البويلر والكاتل” واستهلاك الغسالة بمعدلات أكبر وإشعال الأنوار فترة أطول .

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وكل هذا يجعل فاتورة الكهرباء تأتى ذات قيمة أكبر من المال وهو ما يشكل حملا ثقيلا على بعض الأسر .. فكيف يمكن أن تقللها؟

وذكر موقع “thisismoney” هناك عدة طرق لتوفير المال على فواتير الطاقة وتدفئة منزلك بتكلفة أقل 

تدفئة المنزل بدون دفاية: 

مع اقتراب الطقس البارد ، يشعر الكثيرون بالقلق بشأن تكلفة التدفئة ولكن هناك طرقًا لتوفير المال عن طريق تدفئة الجسم بدون ساتهلاك الكهرباء أو الغاز ، فقط ضع فجوات مانعة للانزلاق حول النوافذ والأبواب وألواح الأرضية عن طريق تركيب شرائط الإسفنج أو الأختام البلاستيكية أو الفرش.

سد الفجوات بين الأرضيات والأبواب والشبابيك وألواح القاعدة باستخدام مادة مانعة للتسرب بسيطة يتم شراؤها من أي متجر أو إعادة تدوير بعض الأشياء المنزلية يمكن أن يوفر لك فواتير الكهرباء ويجعل منزلك أكثر دفئًا.

قلل معدل التدفق في الغلاية
يمكن أن يوفر لك تعديل بسيط لإعدادات الغلاية المختلطة ويجب عليك أيضًا التأكد من صيانة المرجل الخاص بك بانتظام والنظر في تأمين الغلايات ، مع تغطية  التأمين على المنزل فقط للغلايات .

ضبط درجة حرارة الثلاجة 
ضبط درجة حرارة الثلاجة الخاصة بك مع احتياجات الطعام الذي تضعه فى الثلاجة مع عدم فتحها وقتا طويلا أثناء إخراج الطعام منها وتوزيع الطعام فى مختلف الارف حتي يتم توزع التبريد بشكل جيد.

استخدم الأجهزة فقط عندما تكون ممتلئة
تعد الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الغسالات وغسالات الصحون والمجففات من أكبر مصادر استهلاك الكهرباء وللتأكد من أنك تستخدمها بكفاءة ، قم بتشغيلها فقط عندما تكون ممتلئة لتقليل عدد مرات الغسيل ويوصى  بغسل ملابسك في 30 درجة مئوية.

وضع رقائق خلف المشعات يوفر الطاقة
هذه نصيحة قديمة حقًا - وهناك جزء صغير من الحقيقة فيها والفكرة هي أن وضع رقاقة عاكسة خلف المبرد يبعث الحرارة مرة أخرى إلى الغرفة ، بدلاً من أن تختفي عبر الحائط.

هذا يعمل من الناحية النظرية  ولكن إذا كنت تستخدم ورق القصدير القياسي للمطبخ ، فسوف يتأكسد بمرور الوقت - مما يجعله عديم الفائدة تقريبًا في توفير أي حرارة ولكن شراء رقائق عاكسة للمبرد المحترف أكثر فعالية وهذا يكلف حوالي 8 جنيهات إسترلينية مقابل لفة طولها أربعة أمتار .

طلاء الدفاية باللون الأسود 
أدى ارتفاع تكلفة الكهرباء إلى مشاركة هذه "النصيحة" على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتكمن النظرية في أن العناصر السوداء تحتفظ بالحرارة بشكل أفضل ، لذا فإن طلاء الدفايات بهذا اللون يجعلها أكثر فاعلية ولكنه لايفعل الكثير لذلك لا داعي لإعادة طلاء المشعات الخاصة بك إلا إذا كنت تحب المظهر حقًا.

وأخيرا أطفأ الأنورا والأجهزة فور انهاء استخدامها حتى توفر الطاقة حتى شواحن الهواتف واللاب توب وكشاف الطوارئ قم بإزالتها من الكهرباء لتوفير الطاقة والحفاظ عليها عمرا أطول

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