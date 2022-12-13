بتقلد رانيا يوسف.. كيت هدسون بدون بطانة في برنامج تلفزيوني

أثارت الممثلة الأمريكية كيت هدسون الجدل بإطلالة جريئة على طريقة فستان رانيا يوسف الشهير أثناء ظهورها في برنامج تلفزيوني مع جيمي فالون.

بعد انتشارها في مهرجان فينيسيا، وعلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي، تعود موضة الفساتين الجريئة التي تتخلى عن البطانة في سبيل إبراز قوام نجمات الفن من جديد على يد كيت هدسون.

كيت هدسون التي تبلغ من العمر 43 عاما، ارتدت فستانا أسود لامعا بأكمام طويلة، ولكن قماشته شفافة، من تصميم Chrome Hearts، وأشاد خبراء الموضة بطريقتها في تنسيق الجوائز والحذاء.

وتشتهر كيت هدسون بالتعاون مع بيوت الأزياء العالمية للظهور دائما بإطلالات عصرية ومحببة للجمهور، خاصة في ظل حملة الدعاية التي تقدمها مؤخرا لفيلمها Glass Onion: A Knives Out Mystery.

على طريقة فستان رانيا يوسف المثير للجدل، ظهرت العديد من نجمات هوليوود بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في سبتمبر الماضي.

في البداية كانت إطلالة جوليان مور رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هي من أطلقت شرارة الفساتين المثيرة الجدل ثم كلوي سيفيني التي ارتدت من تصميم جوتشي.

ارتدت جوليان مور فستان ذو بطانة قصيرة، فبدأت المقارنة بينها وبين الفنانة رانيا يوسف التي حرصت على التعليق على الأمر بسخرية عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

تقتصر هذه الإطلالة على ارتداء ما يشبه المايوه تحت فستان شفاف يظهر تفاصيل وملامح رشاقة نجمات هوليوود فيما تميل بعضهم لإظهار مفاتنها.

وبعد مرور أيام على حفل الافتتاح، أعادت الممثلة فلورنس بيو الإطلالات الجريئة إلى السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا بعدما ظهرت بإطلالة أكثر جرأة أمس قبل عرض فيلمها الجديد.