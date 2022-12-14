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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقدر جهود النيجر وجيوتي والصومال في دعم الأمن الأفريقي والإقليمي

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

عبّر ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة للعلاقات القوية مع النيجر وجيبوتي والصومال ومشاركتهم وقيادتهم المستمرة في دعم الأمن الإفريقي والإقليمي.
جاء ذلك خلال لقاء بلينكن أثناء لقاء بيلنكن مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله؛ وذلك للترحيب بهم في مؤتمر قمة الولايات المتحدة إفريقيا 2022، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.
وقال بلينكن إن واشنطن تقدر قيادة رؤساء الدول الثلاث لحل الصراعات وترغب في مواصلة البناء على الشراكة الوثيقة وبحث التعاون الأمني بشكل خاص والأولويات المشتركة الأخرى بما في ذلك المناخ والصحة والتعليم والأمن الغذائي.
بدوره، أضاف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "يسعدنا أن نجتمع اليوم لمناقشة شراكاتنا الأمنية الطويلة والفعالة. عملنا معًا يعزيز السلام والأمن والحكم في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.. نحن ممتنون بشكل خاص لجيبوتي على استضافة معسكر ليمونيه وهو أمر حاسم لمواجهة التطرف العنيف ودعم الأمن البحري في المنطقة"، مؤكدا أن النيجر أثبتت أنها شريك راغب وقادر في مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.
وتابع أن "وزارة الدفاع الأمريكية محظوظة للشراكة مع القوات المسلحة الصومالية ، وستواصل دعم جهود حكومة الصومال أثناء قيام البلاد بتطوير قواتها الأمنية.. نحن ممتنون لجميع بلدانكم للتعاون القوي مع الولايات المتحدة. تساهم شراكاتنا بشكل مباشر في العديد من الأهداف الرئيسية في استراتيجيتنا للدفاع الوطني، بما في ذلك الدفاع عن بلدنا وردع العدوان ومكافحة التطرف العنيف. وشراكاتنا ضرورية لمواجهة التحديات عبر الدول التي تهددنا جميعًا ، مثل تغير المناخ والأوبئة".
وخلص بالقول "نحن جميعًا هنا اليوم لأننا ندرك أن القيادة الأفريقية تظل مفتاحًا لمواجهة تحديات عصرنا المحددة للسلم والأمن والحكم، لذلك نحن نقدر بشدة قيادتكم وصداقتكم ونتطلع إلى مواصلة البناء على شراكتنا المهمة".

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