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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: سرية حسابات المواطنين في البنوك محفوظة ولا مساس بها طبقا للدستور

أموال
أموال

كشف ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، قائلا إن مصر تتعرض لحملة شائعات، ويتم تفسير القوانين بطريقة غير حقيقية وبها نوع من المبالغة، مؤكدا أن سرية الحسابات الخاصة بالمواطنين محفوظة ولا مساس بها ولا يجرؤ أحد بالمساس بها طبقا للدستور وقانون البنك المركزي إلا بحكم محكمة.

وأضاف "عمر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية تخص الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في عام 2016، وهذه الاتفاقيات بموجبها تنضم مصر لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

وأوضح أن انضمام مصر تأخرت للانضمام للاتفاقية منذ 2016، وهذه الاتفاقية تبيح لمصر و165 دولة لتبادل المعلومات بخصوص التهرب الضريبي والضرائب، لافتا أن عدم عرض أو إقرار مجلس النواب لهذه الاتفاقية أحدث تعطيلا كبيرا منها غسيل الأموال والأموال المهربة.

وأشار إلى أن اللغط حول هذا التعديل البسيط لا يخص المواطن المصري في شيء، ولكن يخص تعاملات الدول فيما يتعلق بالمواطنين المتهربين ويجرون عمليات غسيل للأموال.

حسابات المواطنين ياسر عمر الخطة والموازنة مجلس النواب البنوك

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