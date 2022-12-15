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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوالات المستقبل.. فيفو تستعد لإطلاق تحفة رائدة بمواصفات جبارة

فيفو تستعد لإطلاق
فيفو تستعد لإطلاق تحفة رائدة بمواصفات جبارة

تشير تقارير بأن العام المقبل 2023 سيكون عام الجوالات القابلة للطي، حيث ستكثف شركات الهواتف الذكية إطلاقها من الجوالات القابلة للطي حيث لاقت هذه الجوالات إقبالا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية نظرا لأنها هواتف عملية للغاية، وتوفر تقنيات وإمكانات جبارة. 

 

وكشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية ستدخل المنافسة العام المقبل مع عمالقة الجوالات القابلة للطي من شركات سامسونج وهواوي وشاومي، حيث ستقدم جوال vivo X Flip والمقرر أن ينافس Galaxy Z Flip 4 الذي أطلقته سامسونج منذ أشهر. 

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وفقا لموقع GSMArena فإن جوال فيفو القادم القابل للطي vivo X Flip سيحصل على تصميم أنيق للغاية يناسب الشباب، كما سيضم وحدة كاميرا في الجانب الخلفي في شكل دائري، حيث ستكون الشاشة الثانوية في شكل مستطيل أسفل الكاميرا مباشرةً.     

 

وسيعمل جوال فيفو القادم القابل للطي vivo X Flip بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو واحد من أفضل المعالجات الموجودة، مع 8 و 12 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.    

 

ومن المتوقع بشكل كبير أن تطلق شركة أوبو جوال Oppo N2 Flip الذي قد يعد واحد من أفضل الجوالات القابلة للطي بسعر أرخص يناسب الفئة المتوسطة، كما تعتزم أيضا شركة هواوي إطلاق  Huawei P Pocket ، بالإضافة إلى شركة موتورولا الأمريكية التي تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Moto Razr .    

 

 

 

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