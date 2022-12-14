للتخفيف.. دولة عربية تعلن تأجيل أقساط القروض

وافقت البنوك العاملة في الأردن على تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر ديسمبر (نهاية الشهر الحالي)، دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وبحسب بيان لجمعية البنوك، اليوم الأربعاء، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار مسؤولية البنوك المجتمعية وحرصها على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها.

وكذا؛ في إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام.

ودعت الجمعية عملاء البنوك الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك لإبلاغها بعدم رغبتهم بالتأجيل.