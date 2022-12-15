عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: فرنسا كسبت المغرب بأقل مجهود ومبابي أفضل لاعب بالمونديال.. فيديو

صدى البلد

 


قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن منتخب فرنسا نجح في تخطي عقبه المغرب، بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم2022.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «أن فرنسا كسبت المغرب بأقل مجهود، وهي الخطة التي يلعب بها الديوك خلال مشواره في مونديال قطر ونجح في تنفيذها أمام المغرب، بخلاف غياب التوفيق عن أسود الأطلس».

وتابع ضياء السيد، أن منتخب المغرب قدم مستوي متميز خلال كأس العالم، رغم فشله في الوصول للمباراة النهائية، مؤكداً أن المنتخب المغربي كسب احترام الجميع.

الاصابات في منتخب المغرب

txt

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

txt

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

وواصل ضياء السيد، أن الإصابات التي تعرض لها منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا أثرت في هزيمة أسود الأطلس، مضيفاً أن غياب التوفيق كان سببا رئيسيا في خسارة المغرب.

وأشاد ضياء السيد، بالمستوي الذي ظهر به مبابي نجم منتخب فرنسا، مؤكداً أنه أفضل لاعب في مونديال قطر حتى الآن، مضيفاً أن نجح في تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.

وأكد ضياء السيد، أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أنه يستحق التقدير على المستوي الذي قاد به المغرب في المونديال قطر 2022، متمنياً تحقيق الفوز على كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

فرنسا منتخب مصر المونديال المغرب ضياء السيد صدى البلد كرواتيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

طلاق غادة عبد الرازق من زوجها هيثم زانيتا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يصف لقاءه بالرئيس السيسي بـ"المثمر"

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

طلاق غادة عبد الرازق من زوجها هيثم زانيتا

أعظم دعاء واظب عليه الرسول في الليل .. يفتح لك الأبواب المغلقة

الرئيس السيسي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي بمقر البنتاجون في واشنطن

الرئيس السيسي: مصر تتمسك بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

أعشاب تساعد على تنظيم الدورة الشهرية

رغم الحجز على أرصدة النادي| قرار من مرتضى منصور بشأن رواتب موظفي الزمالك

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ