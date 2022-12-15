ضياء السيد: فرنسا كسبت المغرب بأقل مجهود ومبابي أفضل لاعب بالمونديال.. فيديو



قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن منتخب فرنسا نجح في تخطي عقبه المغرب، بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم2022.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «أن فرنسا كسبت المغرب بأقل مجهود، وهي الخطة التي يلعب بها الديوك خلال مشواره في مونديال قطر ونجح في تنفيذها أمام المغرب، بخلاف غياب التوفيق عن أسود الأطلس».

وتابع ضياء السيد، أن منتخب المغرب قدم مستوي متميز خلال كأس العالم، رغم فشله في الوصول للمباراة النهائية، مؤكداً أن المنتخب المغربي كسب احترام الجميع.

الاصابات في منتخب المغرب

وواصل ضياء السيد، أن الإصابات التي تعرض لها منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا أثرت في هزيمة أسود الأطلس، مضيفاً أن غياب التوفيق كان سببا رئيسيا في خسارة المغرب.

وأشاد ضياء السيد، بالمستوي الذي ظهر به مبابي نجم منتخب فرنسا، مؤكداً أنه أفضل لاعب في مونديال قطر حتى الآن، مضيفاً أن نجح في تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.

وأكد ضياء السيد، أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أنه يستحق التقدير على المستوي الذي قاد به المغرب في المونديال قطر 2022، متمنياً تحقيق الفوز على كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.