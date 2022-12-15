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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن أسعار بريوس موديل 2023| صور

تويوتا بريوس 2023
تويوتا بريوس 2023

بعد ظهورها لأول مرة في أمريكا قبل شهر في معرض لوس أنجلوس للسيارات، كشفت العلامة التجارية اليابانية تويوتا عن قائمة الأسعار الرسمية للسيارة الهجينة الجديدة بريوس موديل 2023 ، والتي يبدأ سعرها من 27,450 دولارًا لطراز LE الأساسي، والذي يمكن الحصول عليه اختياريًا مع الدفع الرباعي بسعر يبدأ من 28,850 دولار.

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تويوتا بريوس 2023

ويأتي إصدار XLE بسعر يبدأ من 30,895 دولار أو 32,395 دولار مع خيار الدفع الرباعي (AWD)، ويتوفر بنظام معلومات ترفيهي بقيمة 735 دولارًا يتضمن شاشة رقمية بقياس 12.3 بوصة، وسقف زجاجي ثابت بقيمة 1000 دولار.

تويوتا بريوس 2023

جاء الإصدار الأعلى Limited بسعر يبدأ من 34,465 دولار، مع خيار الدفع الرباعي AWD يصبح سعره من 35,865 دولارًا أمريكيًا، ويمكن الحصول عليها بمرآة الرؤية الخلفية الرقمية مقابل 200 دولار إضافية بينما تكلف المقاعد الخلفية 350 دولارًا إضافيًا، وتبيع تويوتا الإصدار الرئيسي مع حزمة بريميوم محدودة تشمل Advanced Park و Panoramic View Monitor مقابل 1085 دولارًا إضافي.

تويوتا بريوس 2023

تحصل جميع فئات بريوس 2023 تحصل على Toyota Safety Sense 3.0 كمعيار أساسي، وهو يشمل العديد من الأنظمة مثل نظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة، وتنبيه مغادرة المسار بمساعدة التوجيه، ونظام تثبيت السرعة بالرادار الديناميكي على مدى السرعة الكاملة، ومساعد تتبع المسار، ومساعد إشارة الطريق، والحزم العالية التلقائية، ومساعدة القيادة.

تويوتا بريوس 2023

فيما يتعلق بالألوان، تتوفر السيارة بألوان و Guardian Grey، و Midnight Black Metallic، و Reservoir Blue، بالإضافة إلى دهانين ممتازين بقيمة 495 دولارًا إضافية: Supersonic Red و Wind Chill Pearl. 

تويوتا بريوس 2023
فئات بريوس

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