بدون مكياج.. تار عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت تارا عماد متابعهيا، صورة جدية لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت تارا في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية هايكول أخضر، بدون مكياچ.

ويعقد فريق عمل فيلم “المطاريد”، الذي تشارك فيه تارا عماد، جلسات عمل يومية وبروفات من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.