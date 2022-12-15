لغز حير العلماء.. تفاصيل جديدة حول اكتشاف المومياء المفقودة للملكة نفرتيتي

العالم يترقب..

لسنوات طويلة ظل قبر الملكة نفرتيتي لغزًا حير علماء الآثار حول العالم، حيث لم يكشف حتى الآن عن موقع بقايا الملكة المحنطة، فوفقًا لتقرير صحفي نشر على موقع ARTnews، فقد ذكر أن زاهي حواس، وزير الدولة السابق لشؤون الآثار في مصر، هو جزء من الفريق الذي تقوده مصر والذي أجرى حفريات رفيعة المستوى في وادي الملوك في الأقصر والتي يزعم أنه كشف عن تمائم كان يملكها الملك توت عنخ آمون.

وأعلن الفريق في ديسمبر من عام 2021 أنهم اكتشفوا أيضًا عدة مومياوات لم يتم تسميتها، ويعتقد حواس أن إحداها هو الحاكم الشهير.

وقال حواس لنيوزويك: "لدينا بالفعل حمض نووي من الأسرة الثامنة عشر، من إخناتون إلى أمنحتب الثاني أو الثالث، وهناك اثنتان من المومياوات لم يتم تسميتهما باسم KV21a و b". "في أكتوبر سنتمكن من الإعلان عن اكتشاف مومياء زوجة توت عنخ آمون، ووالدتها نفرتيتي".

وقال: "هناك أيضًا في المقبرة KV35 مومياء صبي يبلغ من العمر 10 سنوات". "إذا كان هذا الطفل هو شقيق توت عنخ آمون وابن إخناتون، فإن المشكلة التي تطرحها نفرتيتي سيتم حلها".

تفاصيل دفن الملكة نفرتيتي

حكمت نفرنفرو آتون نفرتيتي إلى جانب زوجها الفرعون أمنحتب الرابع منذ حوالي 3300 عام خلال فترة من الثراء والاضطراب الاجتماعي الهائل. حول أمنحتب الرابع البلاد من الشرك بالآلهة إلى عبادة توحيدية مكرسة لقرص الشمس، آتون. وقد غير اسمه إلى أخناتون، ونقل العاصمة من طيبة إلى مدينة بنيت على عجل اسمها أخيتاتن، وهذا يعني "أفق الإله آتون". وبعد وفاته، تم استعادة الثقافة المصرية التقليدية وتم تشويه وتدمير معظم المعالم الأثرية لإخناتون. كما تم استبعاده من قوائم الحكام التي تحتفظ بها المملكة وتم إخفاء تفاصيل دفنه هو والملكة نفرتيتي.

قال حواس: "ما زلت أبحث عن شيئين: قبر نفرتيتي وجسدها". "أعتقد حقًا أن نفرتيتي حكمت مصر لمدة ثلاث سنوات بعد وفاة إخناتون تحت اسم سمنخ كا رع".

غرفة مخفية

من جانبه اقترح عالم الآثار نيكولاس ريفز أن الملكة المصرية كانت مختبئة في غرفة مخفية في المقبرة الكبيرة للملك توت عنخ آمون، والتي تم اكتشافها في عام 1922. وهناك نظرية أكثر إثارة للجدل، تم نشرها لأول مرة في عام 2003، ادعت أنها كانت واحدة من ثلاث مومياوات لم يتم الكشف عن اسمها. وجدت داخل قبر الفرعون أمنحتب الثاني. تم رفض كلا النظريتين من قبل وزارة الثقافة المصرية في ذلك الوقت.

أسباب دينية



من جانبه قال عالم المصريات بسام الشماع لـ "المونيتور" إنه يشكّ في ما إذا كان حواس "سيجد مومياء وقبر نفرتيتي الأصلي في الأقصر لأسباب دينية وسياسية، أبرزها العداء مع كهنة آمون رع بعد أن دعا زوجها إخناتون إلى عبادة الإله آتون وقد دعمته نفرتيتي".

وأضاف: "هناك العديد من العقبات أمام اكتشاف قبر نفرتيتي، بالنظر إلى حياتها الغامضة التي لم يكشف عنها سوى القليل.