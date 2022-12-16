الثلاثاء.. ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس بجامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لإختبار الأيلتس"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

وتعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١١ صباحا وتستمر حتي الثالثة عصرا بقاعة عبدالعظيم الحمادي بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

ينظم ورشة العمل الدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

تستهدف ورشة العمل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

يحاضر بورشة العمل كلًا من الأستاذ سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والدكتور أسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الأربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

السادة الراغبين في حضور ورشة العمل، نرجو سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/K5JS64xhNh

والجدير بالذكر عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس الموافق 2022/12/15 ورشة عمل بعنوان"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27" بقاعة مؤتمرات المركز، حاضر فيها الدكتور محمد محمود عيسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق واستشاري علوم الغلاف الجوي والحاسبات والبيئة ؛ وأدار الورشة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز.

استهل الورشة الدكتور حاتم العبد، مرحبًا بالسادة الحضور، ولقد أكد سيادته على حرص المركز على مواكبة أهم الأحداث التي تمر بمصر والعالم، ومن بينها مؤتمر المناخ "كوب 27".

تولى الكلمة عقب ذلك الدكتور محمد محمود عيسى، والذي تناول تعريف بعض المصطلحات الرئيسية في مجال المناخ، وأهم الدراسات التي تناولت التغيرات المناخية، والعوامل الطبيعية والبشرية التي تسهم في هذه التغيرات، وكيفية التصدي لها للحد من عواقبها.

عقب انتهاء كلمة الدكتور محمد عيسى، تم فتح باب المناقشة أمام السادة الحاضرين والرد على كافة استفساراتهم.

في نهاية الورشة قام الدكتور حاتم العبد، بتقديم شهادة تكريم إلى الدكتور محمد محمود عيسى، تقديرًا لجهود سيادته المثمرة.