تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها أمس الخميس 15 ديسمبر الحالي .

وسجل سعر سعر الجرام عيار 21 اليوم 1875 جنيهًا مقارنة بـ 1900 جنيه أمس، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 1,071 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,250 جنيها.

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أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,779 دولارات بعد 1808 دولارات أمس ، وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارًا، إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي"31.1 جرام، 1,779 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب في مصر

ونرجع للتعاملات المحلية مرة آخرى، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس ، وسجل الجرام عيار 24 : 2,143 جنيهًا بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,875 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,607 جنيهات، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,250 جنيهًا.

الذهب

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,143 جنيهًا للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1,875 جنيها بعد 1900 جنيهًا أمس الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,586 و 1,607 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الراغبون في الزواج والمواطنين الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات الذهب عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,850 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,875 جنيها.

وشهدت أسعار الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,875 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام من الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الملايين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1875 جنيه للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 2,143 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1,850 جنيهًا للبيع و1,875جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,607 جنيهات

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,250 جنيهًا

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 15,000 جنيه

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,779 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار الذهب اليوم الجمعة بالمصنعية من مكان لآخر، ووراء هذا التغير اختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الكثير بشكل يومي بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.