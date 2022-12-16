بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلى تخطف الأنظار بجمالها

نشرت زوجة الفنان محمود العسيلي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام.

وظهرت زوجة العسيلى، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس شتوية انيقة من داخل سياراتها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .

وتتميز زوجة محمود العسيلي برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسمها الممشوق.



وتعتمد زوجة محمود العسيلي على وضع مساحيق المكياج الصاخبة ذات الألوان الفاقعة من أحمر الشفاه ورسم العيون، وتتميز محمود العسيلي بشعرها الأسود الذي قامت بتغيير لونه منذ فترة طويلة.