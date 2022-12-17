يبحثون عن كنز.. حبس أب ونجله للتنقيب عن الآثار بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس أب ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بمدينة السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وكان قد ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على أب ونجله أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمدينة السلام .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوجود أعمال تنقيب عن آثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط عامل، ونجله، مقيمان بدائرة القسم حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى داخل العقار محل الواقعة "ملك أحدهما " وعُثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) .

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.