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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه؟.. علي جمعة: سلوا للرسول الوسيلة لسببين

لماذا أمرنا النبي
لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه

لعل معرفة لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-؟ تمنع إهمال هذا الذكر والاستهانة به، وتزيد الحرص عليه ، فإذا كنا نعرف أن فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا لا يعني بالضرورة أننا أيضًا نعرف لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-؟، فلا تزال هناك أسرار كثيرة خفية عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- .

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لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، ومن جملة وصاياه الإكثار من الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في مسند يعلي، أنه قال -رسول الله صلى الله عليه وسلم- : ( أكثروا الصلاة علي، فإن الصلاة علي زكاة لكم، وسلوا لي الوسيلة، فقيل : يا رسول الله  وما الوسيلة؟، قال : أعلى درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد من الناس، وأنا أرجو أن أكون هو ).

وأضاف أنه في رواية أخرى للإمام أحمد في " المسند " (8770) ، وابن أبي شيبة في " المصنف "(31784) ، والجهضمي في " فضل الصلاة " (46) ، وأبو يعلى في مسنده (6414) ، وابن راهويه في مسنده (297) من طريق لَيْثٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَكُمْ، وَاسْأَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي أَعَلَى الْجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ) ، وهذا إسناد ضعيف ، ليث هو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف مضطرب الحديث ، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم .

صيغة الصلاة على النبي

قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم - من أفضل الطاعات وأفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ، مشيرًا إلى أنه تأتي الصلاة على الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بصيغ عدة.

وأوضح “ شلبي”  في إجابته عن سؤال: ( ما أفضل صيغة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فهل عند الصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- يكفي أن نقول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟، وهل أثاب عليها أم أن هناك صيغة أفضل وثوابها أكبر ؟)، أنه تأتي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بصيغ عدة ، منها الصيغة الإبراهيمية ، التي نقولها في التشهد - التحيات- أثناء الصلوات .

 الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي

وأضاف أن الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- هي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، وهناك الصيغة الأنسية في الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- ، وهي: (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم)، وهناك صيغة: ( اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد )، وهناك صيغة أخرى ، وهي:  و(عليه الصلاة والسلام) ، منوهًا بأن كل هذه صيغ ، والإنسان له أن يُصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بالصيغة التي يجد قلبه فيها، وعليه فإن كل الصيغ يجوز أن نذكره بها ، ولا حرج في أيها إن شاء الله تعالى.

 

 

 

لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه لماذا أمرنا النبي بالصلاة أمرنا النبي بالصلاة عليه الدكتور علي جمعة علي جمعة

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