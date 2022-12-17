عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز : هذا سبب الفتن والمصائب في البيوت .. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من أهم اسباب الفتن والمصائب والمشاكل فى البيوت عدم  أتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا الى أن الجميع يحتاج الإفاقة من هذه الكارثة وهى هجر سنن النبى محمد. 


وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الناس اللى بتيجى تقول الحقونا يا مشايخ مش قادر  انام وبتجيلى كوابيس، وبقضى حاجتى على السرير، طيب ليه متتبعش سنن النبى وتتوضا قيل الدخول فى النوم واتبع سنة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بقول رسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيمَنِ

 وقلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ، لامَلجأَ ولا مَنجى مِنْكَ إِلاَّ إِليكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ، فإِنْ مِتَّ. مِتَّ عَلَى الفِطرةِ، واجْعَلهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.

رمضان عبدالمعز اسباب الفتن والمصائب سنن النبي الشيخ رمضان عبد المعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

5 ملايين جنيه .. عقوبة صارمة للتلاعب في مواصفات الخبز بالقانون

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

رد تفاعلي .. كيف حسم متحدث الرئاسة موقف مصر من الأزمات العالمية

عيب التشكيك في زمم الناس.. ميدو يدافع عن سعد سمير| شاهد

5 فضائل لقيام الليل قال عنها النبي .. دار الإفتاء توضح

الوطنية للصحاقة تقرر مد خدمة ضياء رشوان عام والبهنساوى رئيسا لتحرير لبوابة أخبار اليوم

حاولوا يقطعوا لساني.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها

تدرس الهندسه النووية.. شاهد ملكة جمال أمريكا لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

ما الفرق بين الدواء المصري والمستورد؟.. هانى الناظر يجيب

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ