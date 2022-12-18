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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل الباشا يكشف كواليس تحضير الغرفة 207

صدى البلد

كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن كواليس تحضيره لشخصية عم مينا في مسلسل الغرفة 207 الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

وقال: “شخصية عم مينا مليئة بالغموض واعتمدت فيها بشكل أساسى على السيناريو المكتوب، وحاولت أعيش هذه الشخصية بكل معانيها وغموضها”.


وتابع: “المخرج تامر العشرى هو من رشحني للدور وعقدنا عدة جلسات من أجل التفاق على الشخكل النهائى للشخصية”.

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تدور أحداث مسلسل "الغرفة 207" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق "لونا"، حيث يبدأ "جمال الصواف" الذي يجسده الفنان محمد فراج، عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق ثم تبدأ أحداث مرعبة بالظهور في حياة نزلاء "الغرفة 207"، ويجد "جمال" نفسه مسؤولاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم.

محمد فراج فلسطين سلوي عثمان اسماء جلال المنصات الالكترونية ريهام عبد الغفور

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