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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد طلعت زكريا.. كواليس أيامه الأخيرة وأصعب لحظات حياته

صدى البلد

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، والتي قدم عددا من الأعمال الكوميدية، حيث استطاع أن يكون أحد نجومها الكبار الذين رسموا البسمة على وجوه جمهورهم.

تعرض طلعت زكريا لأزمة صحية في أيامه الأخيرة، دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وسط قلق أسرته التي طالبت جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وكشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن أن سبب تدهور الحالة الصحية لوالدها هو السجائر، مؤكدة أنها تسببت في إصابته بأمراض عديدة وليس الرئة على وجه التحديد.

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كشف الفنان طلعت زكريا أصعب لحظات حياته من خلال لقاء تليفزيوني قائلا: "بعد عرض فيلم طباخ الريس بشهر دخلت في غيبوبة لمدة شهرين لا أعلم سببها وأنا اعتبر الشخص الوحيد الذي دخل في غيبوبة لهذه الفترة الطويلة لأن الغيبوبة أقصاها عشرة أيام وأهلي كانوا منتظرين كلمة البقاء لله في أي وقت.. أنا اخدت عين نظرا لنجاح الفيلم".

طلعت زكريا ولد عام 1960 وتخرج في قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون العالي وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" التي تم عرضها في عام 1982 .

وتوفي طلعت زكريا 8 أكتوبر 2019 بعد صراع مع مرض التهاب السحايا.

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