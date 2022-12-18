أمريكا تساعد فتاة مصرية فى القبض على صيدلي روج لها فيديو عارية.. تفاصيل

أحالت جهات التحقيق المختصة صيدليا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية على مواقع، وقيامه بتهديد فتاة صغيرة، بنشر فيديوهات لعائلتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر إحدى وسائل التواصل وهي عارية ثم قيامه بتصويرها دون علمها وتهديده بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم ترسل له مقاطع فيديوهات عارية.

واستمعت النيابة إلى أقوال مسئول المركز الوطني للاستعدادات لطوارئ الحاسبات وشبكات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نص الأقوال أمام النيابة العامة

س ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي تحديدا؟

ج أنا أعمل مهندسا بالمركز الوطني للاستعدادات الطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واختص بتنفيذ تكليفات النيابة العامة فى القضايا الجنائية التي ترتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فيما هو متعلق بفحص الأدوات والأجهزة الإلكترونية واستخراج الأدلة الرقمية.

هل أنت المسئول عن فحص الإفادات القادمة من وزارة العدل لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟

ج: أيوة

س: ما كان تكليف النيابة العامة في شأن الإفادات الواردة من السلطات الأمريكية؟

ج: هو كان التكليف بفحص وقراءة إفادة شركتي "ميتا" و "جوجل" الواردتان من السلطات الأمريكية واستخلاص الأدلة الثابتة بها ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق وإعداد تقرير بالنتيجة وكذلك البحث على شبكة المعلومات الدولية عن الأدلة ذات الصلة بالواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه البحث.

س: وما هي الكيفية التي قمت بها بتنفيذ هذا التكليف؟

ج/ أنا قمت بالاطلاع على الأوراق الخاصة بشركتي ميتا وجوجل واستخلصت الأدلة ذات الصلة بالواقعة منها، و أجريت عملية البحث.

عن الأدلة ذات الصلة بالتحقيقات

س: وما الذي أسفرت عنه عملية فحص المستندات الواردة من السلطات الأمريكية؟

ج: أسفرت عملية الفحص الآتي، أولا وفيما يتعلق بالإفادة الواردة من شركة "جوجل" تبين احتواءها على بعض السجلات الخاصة بخدمات شركة "جوجل" المتصلة بعنوان البريد الالكتروني.

وبالفحص الفني تمكنت من استخراج المعلومات الثابتة بها، وثانيا وفيما يتعلق بالإفادة الواردة من شركة "ميتا" التابع لها موقع انستجرام تبين احتواء المجلد على بعض السجلات والبيانات الخاصة بالحساب الذي يحمل فقط ولا يحتوي على بيانات الحساب المتصل بالبريد الالكتروني.

كما تبين أن ترجمة خطاب مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأمريكية قد أثبت عدم التمكن من الوصول إلى بيانات الحساب الأخير، وقد ثبتت بتلك المستندات بيانات الحساب ووجود تواصل بين الحساب المذكور وحسابان يحملان اسما يشبه اسم حساب المتهم المذكور من قبل المجني عليها في التحقيقات حسبما ورد بمذكرة النيابة العامة الثابت بها التكليف بالفحص.

وتم العثور على أربع عمليات حظر تمت من حساب المجني عليها، فضلا عن ثلاث عمليات تسجيل من الحساب، وأما بشأن البحث عن الأدلة الرقمية بشبكة المعلومات الدولية فبإجراء البحث على شبكة المعلومات الدولية لم يعثر على أي أدلة ذات صلة بالواقع.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم تعامل في شخص طبيعي هي المجني عليها الطفلة بأن استخدمها في إنشاء مقطع تصويري تظهر فيه عارية، وكانت وسيلته في ذلك التهديد المصحوب بطلب، إذ هددها بتركيب أجساد فتيات عاريات على صورها أصدقائها وأهلها إن لم تستجب لطلبه بنزع ملابسها في إتصال يجمعهما عبر تقنية الفيديو، فإستسلمت المجني عليها لهذا التهديد وامتثلت لطلبه ونزعت ملابسها خلال الاتصال الذي يجمعهما وسجل المتهم الواقعة بإستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية قاصداً من ذلك استغلال المجني عليها جنسياً وفي تحقيق منفعة جنسية لنفسه وفي المواد التي ينشرها على المواقع الإباحية.

كما أنتج وأعد وروج وبث أعمال إباحية تشارك فيها المجني عليها الطفلة وتتعلق بإستغلالها جنسيا وهو المقطع الذي أنشاه لاتصاله بها عبر تقنية الفيديو ،والذي نشره عقب إنشائه على المواقع الإباحية، مستخدماً في ذلك الحاسب الآلي وشبكة المعلومات في نشر وترويج هذا المقطع والتشهير بها و إعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها حبيبة ونشر بوسيلة من وسائل تقنية المعلومات مقطع تصويري ينتهك خصوصيتها دون رضاها .