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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق حملة "حقك تنظمي" بالمنيا

انطلاق حملة من حقك
انطلاق حملة من حقك تنظمي بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد 18 ديسمبر تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى مدن وقرى المحافظة، يأتي ذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

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قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأكد ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء بدوى مدير  إدارة تنظيم الأسرة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة وأخصائيين فى الوحدات الثابتة والمستشفيات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت أن الحملة ستكون على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الاحد 18 ديسمبر حتى الخميس 22 ديسمبر 2022 في مراكز العدوة ومغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس والمنيا وتبدأ المرحلة الثانية من 24 ديسمبر حتى 28 ديسمبر 2022 فى بني مزار و ديرمواس و أبو قرقاص وملوي .

 

المنيا سمالوط مديرية الصحة الصحة الانجابية التثقيف الصحي تنظيم الأسرة اللواء اسامة القاضي وكيل وزارة الصحة

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