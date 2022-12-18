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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

بيتر ميمى
بيتر ميمى

حصل المخرج بيتر ميمى، على تكريم من اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك عن مسلسل "الاختيار" والذى حقق نجاحا كبيرا بأجزاءه الثلاثة والتى تم عرضها فى رمضان.

ولقى بيتر ميمى، إشادة كبيرة من الحضور عن ما قدمه فى مسلسل الاختيار والذى حث المواطن المصرى على الانتماء وكشف الكثير من التفاصيل والحقائق عن الإرهاب والجماعات الإرهابية التى كانت تهدف إلى الوقوع بمصر. 

 

كما كرمت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عضو لجنة التحكيم الإنتاج الدرامي المتميز لحقوق الإنسان، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان في 2022.

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وعند صعود الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز إلى المسرح أجهشت  في البكاء، ووقف الجميع لتحيتها والتصفيق الحار لها.

وحضر الحفل كل من: الفنان طارق لطفي، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والنجمة إلهام شاهين والمخرج بيتر ميمي والفنانة هالة صدقي والفنان محمد حاتم والناقدة ماجدة موريس والمخرج هاني لاشين، والفنان أحمد أمين، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والناقد طارق الشناوي، والفنان أحمد داش.

حقوق الإنسان مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار المخرج بيتر ميمي لبني عبد العزيز Arts Entertainment

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مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

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