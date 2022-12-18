عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| بيبو مع أحمد حسن في قطر قبل نهائي كأس العالم

صدى البلد

شارك لاعب النادي الأهلي السابق أحمد حسن، صوراً جديدة من قطر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الكابتن محمود الخطيب برفقة الصقر أحمد حسن، وكتب: “قبل نهائي كأس العالم ٢٠٢٢”.

txt

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

txt

مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، في الفوز على فرنسا في مباراة اليوم، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن التانجو آخر 36 عاما عاما، حيث كان آخر تتويج للأرجنتين باللقب في عام 1986.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، في إسقاط الأرجنتين، والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز الديوك بلقب النسخة الماضية بعد التغلب على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

ليونيل ميسي أحمد حسن كأس العالم فرنسا منتخب الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فرنسا تدين قرار إسرائيل ترحيل الناشط الفلسطيني صلاح الحموري

فتاة تهرب مع شابين وتدّعي اختطافها بالإسماعيلية |تفاصيل

التحالف الوطني للعمل الأهلي يعلن افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

تفعيل نظام الدفاع الجوي.. قتلى وجرحى في قصف يستهدف بيلجورود الروسية

واقعة الكمين.. رفع جلسة "النواب" بعد الإذن بسماع أقوال برلماني أمام النيابة

انهيار عقار مهجور بشبرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة للإفراط في تناول المضادات الحيوية

حضر 11 كأس عالم.. أقدم مشجع برازيلي يدخل موسوعة جينيس| إيه قصته؟

مفعوله سحري للرجال .. مشروب لاتتجاهله قبل العلاقة الزوجية في الشتاء

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

فيديو

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه| تغطية خاصة

الأهلي يعاقب أفشة بسبب مخالفة تعليمات كولر في مباراة فيوتشر.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ