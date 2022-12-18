شاهد| بيبو مع أحمد حسن في قطر قبل نهائي كأس العالم

شارك لاعب النادي الأهلي السابق أحمد حسن، صوراً جديدة من قطر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الكابتن محمود الخطيب برفقة الصقر أحمد حسن، وكتب: “قبل نهائي كأس العالم ٢٠٢٢”.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، في الفوز على فرنسا في مباراة اليوم، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن التانجو آخر 36 عاما عاما، حيث كان آخر تتويج للأرجنتين باللقب في عام 1986.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، في إسقاط الأرجنتين، والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز الديوك بلقب النسخة الماضية بعد التغلب على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.