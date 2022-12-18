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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نهائي المونديال.. ميسي يتقدم للأرجنتين بهدف من ركلة جزاء أمام فرنسا

صدى البلد

تقدم منتخب الأرجنتين على فرنسا، بهدف في الشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما، على استاد لوسيل، في إطار نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

أضاع ألفاريز أول أهداف الأرجنتين بعدما مرر له دي باول الكرة من أعلى مدافعي فرنسا ليسددها في يد الحارس ولكن الحكم يرفع راية التسلل وذلك في الدقيقة 2.

وسدد ماك إليستر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 5، ولكن الحارس لوريس يتصدى لها.

وسدد دي باول كرة قوية ولكنها تصطدم بالدفاع وتتحول لركلة ركنية في الدقيقة 8.

وجاء تشكيل الأرجنتين "بعد التعديل كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينز
خط الدفاع : مولينا - أوتاميندي - كريستيان روميرو – نيكولاس تاجليافيكو.
خط الوسط :رودريجو دي باول - أليكس أليستر - إنزو فيرنانديز .
خط الهجوم :دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى : هوجو لوريس
خط الدفاع :  ثيو هيرنانديز - رفاييل فاران - جول كوندي - أوباميانكو.
خط الوسط : تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان.
خط الهجوم: كليان مبابي - عثمان ديمبلي - جيرو

وسدد دي ماريا كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ولكنها تعلو فوق العارضة.

وفي كرة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19، حيث قام جريزمان بعمل عرضية رائعة لكن الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة على جيرو.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين بعد عرقلة ديمبلي لدي ماريا في الدقيقة 22، ليسددها ميسي محزاً الهدف الأول لراقصي التانجو.

الأرجنتين فرنسا الشوط الأول استاد لوسيل كأس العالم 2022

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