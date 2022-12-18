بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل ببني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بسبب السرعة، بالطريق الزراعي السريع أمام قرية أبو جرج بمركز بني مزار.

بإنتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من إسلام. م 21 سنه وفراج. ع 22 سنه وإبراهيم. ح 15 سنه مقيمون بإحدى قرى المركز.

وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

