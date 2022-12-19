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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سقف مكشوف.. فولكس فاجن T-ROCK كابريوليه في إصدار خاص.. صور

فولكس فاجن T-ROCK
فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه"

تعتبر شركة فولكس فاجن الالمانية واحدة من ابرز شركات تصنيع السيارات حول العالم، نسبة لتاريخها العريق وحجم الانتشار الخاص باصدارتها، وتواصل من تواجدها بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة من طراز T-ROCK المعروف من 2017، ولكن باطلالة السقف المكشوف مع عدد 999 نسخة فقط.

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تجهيزات ومواصفات السيارة فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه"

 

تعتمد السيارة فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه" على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، بينما تظهر من الخارج بتصميم ثنائي الابواب، مع مصابيح امامية حادة الشكل.

فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه"

وتتمتع السيارة فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه" بشبكة أمامية ذات فتحات هوائية واسعة من اللون الاسود، ومرايات جانبية مدعومة باشارات كهربائية، ومصابيح ضباب LED على جانبي الصادم الامامي وعواكس ضوئية للناحية الخلفية.

فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه"

وتأتي السيارة فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه" باطلالة السقف المكشفوف، مع عدد ثنائي الابواب، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز باللون الاسود Suzuka والتي يتراوح قياسها بين 18 و 19 بوصة، بالاضافة إلى حزمة من حساسات الحركة.

فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه"

وتضم السيارة فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه" العديد من التقنيات الداخلية ابرزها، عجلة قيادة مدفأة مع مقود حركة متعدد الوظائف، وكاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، ولوحة متطورة لعرض البيانات الخاصة بقائد السيارة، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة وانظمة الترفيه التي تتوسط قمرة القيادة.

فولكس فاجن T-ROCK "كابريوليه"
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