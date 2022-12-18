أفضل من اللحوم.. سر سبيرولينا الطعام الخارق

كشف بحث علمي جديد أن اتباع نظام غذائي يومي يتضمن طحالب سبيرولينا الخضراء المزرقة أفضل للصحة من البروتين واللحوم وتساعد فى منع أضرار التغير المناخى

ووفقا لما جاء فى موقع “ سكاي نيوز” يعد طحالب سبيرولينا غذاءً خارقا لمحتواها الغني بالبروتين والحديد والأحماض الدهنية الأساسية.

ووجد العلماء أن طحالب سبيرولينا بديل مستدام للحوم كونها تترك بصمة بيئية أصغر مقارنة بالمنتجات الحيوانية التي ينتج عن الحصول عليها كميات كبيرة من غاز الميثان الضار بالبيئة.



وكشف الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "التكنولوجيا الحيوية البحرية"، أن طحالب سبيرولينا ذاتية التغذية، تعتمد على التمثيل الضوئي وثاني أكسيد الكربون للحصول على الطاقة.



ووفق الباحثين فإن إنتاج طحالب سبيرولينا يساعد في إخراج غازات الدفيئة من الغلاف الجوي وتقليل آثار تغير المناخ.

و قال مؤلف الدراسة تزاكور أن طحالب سبيرولينا يمكن أن يسير الأمن الغذائي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير البيئة وكل ما يجب على الأشخاص فعله هو تبني القليل من سبيرولينا الأيسلندية بدلا من لحم البقر فى وجباتهم.