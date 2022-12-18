برشاقة لافتة.. دارين حداد تستعرض لياقتها البدنية في الجيم

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها صورة جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهرت دارين حداد برشاقة لافتة بالملابس الرياضية في الجيم مرتدية طقما رياضيا باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى مع ميك أب خفيف.

وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

ويعرض حاليا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.