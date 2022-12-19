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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جوجل تمكن مستخدمي Gmail من تشفير إيميلاتهم من طرف لطرف على الويب

جوجل تمكن مستخدمي
جوجل تمكن مستخدمي Gmail من تشفير إيميلاتهم من طرف لطرف

أعلنت شركة جوجل عن إتاحتها ميزة التشفير من طرف إلى طرف لمستخدمي  Gmail على الويب من عملاء Google Workspace، حيث ستمكن الميزة المستخدمين من إرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني مشفرة، لا يمكن الاضطلاع عليها من خارج أطراف العملية. 

 

وبحسب موقع Bleeping Computer فإن التشفير من طرف إلى طرف أو E2EE تم إتاحته لمستخدمي Google Workspace، ولكنه كان متاحًا بالفعل لمستخدمي Google Drive و Google Docs وSlides وSheets وتطبيق مكالمات الفيديو Google Meet . 

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وبمجرد التمكين ، سيضمن تشفير Gmail أي بيانات حساسة يتم تسليمها كجزء من نص البريد الإلكتروني والمرفقات بما في ذلك الصور المضمنة، حيث لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم Google . 

 

وتتوفر الميزة في الوقت الحالي للمستخدمين بشكل تجريبي لحين إصدارها بشكل رسمي في الفترة القادمة، حيث تتوفر حاليا لمستخدمي Google Workspace Enterprise Plus و Education Plus و Education Standardوقالت جوجل إنه باستخدام ميزة التشفير فإنه لا يمكن لخوادم جوجل الوصول إلى مفاتيح التشفير وفك تشفير بياناتك. 

 

وأضافت جوجل إن الميزة ليست متاحة حتى الآن للمستخدمين الذين لديهم حسابات Google الشخصية أو Workspace Essentials و Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Education Fundamentals و Frontline و Nonprofits ، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic . 

 

 

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