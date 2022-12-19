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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل الغرفة 207

الغرفة 207
الغرفة 207

تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الغرفة 207” مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك منذ الإعلان عنها، وخاصة بعد عرضها مساء أمس الأحد.

 

شهدت الحلقة العديد من التفاصيل المشوقة وكشف الاسرار التي دامت على مدار الـ ٩ حلقات الماضية.

 

وكان الفنان مراد مكرم، قد قدم نصيحة لمتابعي ومحبي مسلسل الغرفة 207 حيث نشر عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: “نصيحة لكل متابعي مسلسل غرفه 207، علي يوم الخميس كده، عيدوا الحلقات من 1 لـ 9 وركزوا اوي في التفاصيل عشان الحلقة العاشرة، هتيجي الأحد علي الساعة 11 ونص، بإجابات لمعظم اسئلتكم، وباقي الأسئله موجودة في التفاصيل زي كده هو الخواجه ما بيقفلش الأوضة ليه، الاجابه موجوده في الحلقات يا جماعة”. 

 

شاهد VIP تشوق الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسل الغرفة 207

كامل الباشا يكشف كواليس تحضير الغرفة 207

بينما عرضت منصة «شاهد vip» إعلان دعائي للحلقة العاشرة من مسلسل الغرف 207، لتشوق الجمهور للحلقة قبل عرضها أمس.

الغرفة 207 مراد مكرم الفنان مراد مكرم فيس بوك شاهد VIP

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