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قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. التعليم العالي: نسعى للتوسع في الاختبارات الإلكترونية وأسئلة قياس مهارات الطلاب.. الجامعات: تسهيل أعمال الاختبارات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

التعليم العالي: 

مشروع الاختبارات الالكترونية وصل بنسبة 70%

نسعى للتوسع من الاختبارات الإلكترونية وأن تكون هناك عدد من الأسئلة لقياس مهارات الطلاب

الجامعات :

نعمل على تسهيل أعمال الاختبارات للطلاب والضوابط المنظمة له

 

تستعد الجامعات لأنطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، والتي تجرى الكترونيا في العديد من الجامعات، بينما حرصت البجامعات على الأستعداد بطرق اخرى من بينها الألتزام بالإجراءات الأحترازية.

 

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وقال الدكتور هشام فاروق نائب وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، أن المرحلة الأولى لمشروع الجامعة الذكية وصلت إلى نسبة 100%، ووصل نسبة رفع كفاءة الطاقة البشرية إلى 60%، هذا بالإضافة إلي مشروع الاختبارات الالكترونية، مشروع المنصات والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلي مشروع المحتوى من خلال الكتب الرقمية بنسبة 70%، والمعامل التخيلية بنسبة 30%، وكذلك المؤتمرات وورش العمل بنسبة 100%،

 

وأضاف أنه تم تنفيذ ايضا مشروع النظم والتطبيقات من خلال نظم إدارة التعلم، نظم المعلومات الطلابية، ونظم إدارة المؤسسات، ميكنة قطاعات الوزارة، الشهادات المؤمنة، كذلك مشروعات البنية التحتية من خلال شبكة ربط الجامعات المصرية بنسبة 100%، مركز بيانات المجلس الأعلى للجامعات، رفع سرعة الإنترنت فى الجامعات، مبادرة جهاز لكل طالب، معامل تخصصية" انترنت الاشياء"، البنية المعلوماتية بالجامعات الاهلية القائمة.

 

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

 

ومن جهته، نفى مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود أي قرارات تخص تغيير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو أي تغير بالخريطة ، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في موعده، بينما تسير الخطة الزمنية للفصل الدراسي الأول كما هي وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأضاف مصدر بوزارة التعليم العالي لـ “صدى البلد”، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 والذى بدأ السبت 1 أكتوبر 2022، تستمر فيه الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

 

وأكد أنه تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

وأشار المصدر المسؤول بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الكليات بالجامعات والمعاهد الحكومية لا تمنع الطلاب من خوض امتحانات الميدتيرم ونهاية الفصل الدراسي الأول ، لعدم سداد المصروفات الدراسية.

 

 

وأضاف "المصدر" لـ"صدى البلد"، إننا نواجه كل عام وقبل انطلاق مارثون الامتحانات مثل هذه الشائعات بين الطلاب الأمر الذي ننفيه تماما مطالبين الطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات.

 

بينما قال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه قد اجتمع مجلس الجامعة لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء اختبارات نهاية الترم الأول للعام الجامعي 2022 /2023، والوقوف على استعدادات المركز لتسهيل أعمال الاختبارات للطلاب والضوابط المنظمة له، من حيث مراجعة الأنظمة الإلكترونية.

 

وأضاف فرحات أن ذلك بالاضافة إلى التقييم لنواتج التعلم، وبنوك الأسئلة وبنائها، ومعايير الجودة للاختبارات من حيث عدد الأسئلة ووقت الامتحان، والصعوبة بما يٌعزز جهود ودور المركز في نجاح العملية الامتحانية، وآليات دعم العملية التعليمية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع.

 

 

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في موعدها المقرر يوم 9 يناير 2023، بينما إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ السبت 28 يناير 2023.

 

وأضاف " عطا " أن الجامعات والمعاهد الحكومية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، بينما تستعد حاليا الجامعات لإجراء الامتحانات.

 

بينما كان قد شدد الأعلى للجامعات على ضرورية الالتزام بعدد من الأجراءات خلال فترة الامتحانات: 

 

التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا.

التوسع من الاختبارات الإلكترونية وأن تكون هناك عدد من الأسئلة لقياس مهارات الطلاب.

لا بد أن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية التي حصل عليها الطالب خلال العام الدراسي.

يجب التشديد على التنوع في الأسئلة وأن تكون في متناول الطالب المتوسط.

 

 

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