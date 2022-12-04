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تستقبل نحو 20 مليون زائر سنويًا ويتم حجز 3 ملايين مريض منهم.. المستشفيات الجامعية: نقدم أكثر من 60% من العمليات المُتخصصة.. وتطوير وزيادة عددها بتكلفة تزيد عن 19 مليار جنيه

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

المستشفيات الجامعية:

نستقبل نحو 20 مليون زائر سنويًا ويتم حجز 3 ملايين مريض منهم

نقدم أكثر من 60% من العمليات المُتخصصة 

التعليم العالي:

تطوير وزيادة المستشفيات الجامعية بتكلفة تزيد عن 19 مليار جنيه 

الدولة تُسخر إمكانياتها الطبية لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين 

 

شهدت المستشفيات الجامعية تطورا كبيرا على مدار الأعوام الماضية ، فقد تمكنت من تحقيق مشروعات عدة، بينما تستمر المستشفيات الجامعية في استكمال المشروعات وتنفيذها واستكمال استراتيجياتها.

 

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ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تستقبل نحو 20 مليون زائر سنويًا ويتم حجز 3 ملايين مريض منهم، حيث يستقبل مستشفى الطوارئ "قصر العيني" و"عين شمس" نحو مليون مُتردد سنويًا، كما تُقدم تلك المستشفيات نحو أكثر من 60% من العمليات المُتخصصة كالقلب، والكبد، والكلى، وغير ذلك.

وأضاف عبد الغفار أن الدولة تُسخر كافة إمكانياتها الطبية لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة والأزهر الشريف، موضحًا أن هناك نحو 120 مستشفى جامعي في مصر تضم نحو 36 ألف سريرًا وتمثل ثُلث عدد الأسّرة في مصر، والتي يبلغ عددها 134 ألف.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المستشفيات الجامعية وصل 120 مستشفى جامعي بتكلفة ما يزيد عن 19 مليار جنيه بينما بلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية 20 مليون مريض سنويًا.

وأضاف عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية لها دور فعال مستوى التعليم الطبي في مصر من اكتساب الخبرة العملية، وذلك بالإضافة إلى مساهمتها فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة ، مشيرا إلى الدور البارز والمهني الذي تقوم به فى الجراحات المُعقدة والتى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة.

واستطاعت المستشفيات الجامعية ان تقوم بدور فعال في تنفيذ المبادرات الرئاسية:  " 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار- مبادرة «قدم صحيح» وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية، مشيرًا إلى تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى" .

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من جانبه، قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية لعبت دورا قويا جدا لخدمة الصحة فى مصر، وظهر هذا الدور بوضوح أثناء جائحة كورونا، وأثبتت دعما قويا جدا لمنظومة الصحة فى مصر.

وأضاف المصدر، لـ"صدى البلد"، أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان قد بدأ مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فى التشاور لإيجاد منظومة لتحقيق التكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من حيث التجهيزات لتقديم الخدمات الجديدة للمواطنين.

وقال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إن وزارة التعليم العالي تمتلك استراتيجية قصيرة المدى هدفها سرعة التحول الرقمي، موضحا أنه يوجد في مصر ما يقارب 300 مؤسسة تعليمية، و11 معهداً بحثيا، بحيث تعمل معا على 3 مشروعات ضخمة في إطار التحول للميكنة.

وأضاف فاروق أن الوزارة تعمل على تأسيس منظومة الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، بينما المشروع الثاني هو البنية المعلوماتية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ثم ميكنة المستشفيات الجامعية والتي هي بواقع 80 مستشفى جامعيا كمرحلة أولى بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار جنيه.


بينما كانت قد بلغت المخصصات المالية الموجهة للمستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى 2022/2023 نحو 24.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 31% تقريباً من إجمالى موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى هذا العام، والبالغة نحو 85.7 مليار جنيه 80.6 مليار للتعليم العالى، ونحو 5 مليارات للبحث العلمى.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، في تقرير لها موجه لمجلس النواب حول موازنة الوزارة وخطتها للعام المالى الحالى، إن الوزارة تستهدف تنفيذ 7 مشروعات كبرى بقطاع "المستشفيات الجامعية"، وخصصت له برنامجاً منفرداً ضمن برامجها المستهدفة هذا العام على مستوى جميع القطاعات المتعلقة بـ"التعليم العالى"، سواء جامعات أو بحث علمى أو مستشفيات.

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وتتمثل المشروعات المستهدفة للمستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى، فى:

- إحلال وتجديد استقبال مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس.

- استكمال مستشفى الزقازيق الجامعى "الفرش الطبى".

- مشروع إنشاء المجمع الطبى – جامعة القاهرة.

- إنشاء المركز التعليمى الطبى بجامعة المنصورة، واستكمال المراكز الطبية الثلاثة بالجامعة.

- استكمال مبنى مستشفى الأورام بجامعة المنوفية.

- استكمال مبنى مستشفى الكبد – جامعة المنيا.

- إنشاء وتجهيز مستشفى بنهى الجامعى الجديد.

يشار إلى أن برنامج "المستشفيات الجامعية" يأتى ضمن 5 برامج مستهدفة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هذا العام، من بينها برنامج لإتاحة فرص تعليمية جديدة، وبرنامجين للتعليم التقنى والبحث العلمى بالجامعات، وآخر لتحسين التنافسية وجودة التعليم بنظم عالمية، حيث وجهت الوزارة مخصصات مالية من موزانتها هذا العام لتنفيذ كل برنامج من برامجها المستهدفة خلال 22/23.

 

التعليم العالي جامعة القاهرة المستشفيات الجامعية Jobs Education التحول الرقمي

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