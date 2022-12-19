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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماتت قبل زفافها بشهر .. حادث مأساوي لعروسة في بني سويف

عروس الجنة ضحية حادث
عروس الجنة ضحية حادث سير

لم تتخيل اية ذات الـ 25 ربيعا أن خروجها من منزلها أمس الأحد سيكون آخر عهدها بالحياة وأنها ستلقي ربها وهي التي كانت عروس ستدخل بيتها بعد شهرا.

حادث سير اليم بمحافظة بني سويف

في حادث سير اليم شهدته محافظة بني سويف امس، الاحد حيث  لفظت فتاة في العشريتات من عمرها أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى بني سويف التخصصي متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي،  قبل زفافها بحوالي شهر ، وتم نقل جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

 

اية عروس في الجنة

منذ حوالي اسبوع، تعرضت فتاة في مقتبل العمر تدعي آية أيمن 25 عامًا لحادث مروري ، اصيبت علي اثره باصابات بالغة ونقلت  إلى مستشفى بني سويف التخصصي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء امس بعد قضائها اسبوعا في المستشفي.

صدمة كبيرة بين اصدقائها

لم يتوقع اصدقائها ما حدث لاية واخذ الجميع ينعيها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ..وقالت سارة منصور إحدى صديقاتها: اشهد الله أنها من احسن الناس ال اتعاملت معاها وعلي خلق وطيبة السمعة وبشوشه الوجه وليا مواقف كتير حلوة معاها حتي بعد ما فتحت الجروب وقولتلها يا ايه انا مش قادره اشتغل ف الميكب عشان متزعليش مني لانك غاليه عندي قالتلي ياقلبي دي ارزاق اشتغلي وربنا يكرمك.

بينما قالت مديحة شاهين؛ ربنا يرحمك يا آيه ويسامحك ويصبر أهلك، كنتي بتجهزي لفرحك ومتعرفيش انك هتبقي عروسه في الجنه ياحبيبتي ادعوا لآيه أيمن صاحبة محل يوكا ستور بالرحمه والمغفره

وقالت فاطمه إبراهيم قائلة: اتعاملت معاها مره وحده  بنت ف قمه الادب اقسم بالله مش مصدقه قلبي وجعني عليكي والله.. انا لله وانا اليه راجعون.

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