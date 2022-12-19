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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. "الحج والعمرة" تطلق فيلما بـ 9 لغات لتوعية ضيوف الرحمن

صدى البلد

دشن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، فيلمًا توعويًا بعنوان "رحلة العُمر"، بـ 9 لغات لتوعية ضيوف الرحمن القادمين من بلاد العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف والخطوط السعودية.

أوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي ومدير الإدارة العامة للتوعية بالوزارة تركي الخلف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أن الفيلم سيتم عرضه على متن طائرات الخطوط السعودية من خلال قناة الحج والعمرة، مشيرًا إلى أنه يقدم مجموعة من التوجيهات والإيضاحات التوعوية حول عدد من السلوكيات المستحبة أثناء تواجد الزوار من ضيوف الرحمن في عدد من الأماكن، مثل المطارات، ومحطات قطار الحرمين السريع، والمشاعر المقدسة، وداخل الحرمين الشريفين وساحاته.

وشَمِلت إصدارات الوزارة 13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة حية، إضافة إلى الفيديوهات التوعوية التي يتجاوز عددها 30 مقطعًا مرئيًا، تُقدم جرعة تثقيفية لعدد من الإجراءات الشرعية والدينية والصحية ومواضيع أخرى تهم ضيف الرحمن أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية.
 

وزير الحج والعمرة السعودي مناسك الحج والعمرة الخطوط السعودية المملكة العربية السعودية

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