بقيمة تتجاوز 263 ألف يورو.. خزينة برشلونة تنتعش بسبب ميسي وجريزمان

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح فى المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأحد على ملعب استاد لوسيل.

وانتهت مباراة نهائي كأس العالم 2022 والتى أقيمت بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب فرنسا بالتعادل الإبجابي بثلاثة أهداف لكل منهما ليحتكم الفريقان إلي ركلات الترجيح .

مكاسب برشلونة في كأس العالم

وكشفت تقارير اعلامية عن مكاسب نادي برشلونة الإسباني بعد تحقيق منتخب الارجنتين الفوز على نظيره منتخب فرنسا والتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وذكرت التقارير الاعلامية ان خزينة نادي برشلونة سوف تنتعش بمبلغ مالي قدره 117,216 يورو بعد مشاركة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2022 بقطر.

وأشارت التقارير الإعلامية ان نادي برشلونة الاسباني سوف يحصل على مبلغ مالي قيمته 146000 يورو بعد مشاركة أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا بكأس العالم 2022 بقطر.

ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يمنح مبلغ 10 آلاف دولار لكل ناد على كل يوم يغادر فيه أحد لاعبيه للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر.

وشددت التقارير الاعلامية ان برشلونة يحصد تلك المبالغ نظرا لسابق تمثيل ميسى وجريزمان الفريق الكاتلوني وفقا لقاعدة جديدة غير معلنة بشكل رسمي، وهي أن كل ناد لعب معه أحد اللاعبين المشاركين في كأس العالم في آخر عامين قبل انطلاق المسابقة، حتى لو غادر ذلك اللاعب فريقه وانتقل لفريق آخر، سيحصل ذلك النادي أيضًا على مبلغ 10 آلاف دولار يوميًا على كل يوم يتواجد فيه اللاعب مع منتخب بلاده بداية من المعسكر الإعدادي وحتى نهاية مشواره في البطولة.

ميسي يتفوق على رونالدو فى كأس العالم وكوبا أمريكا

وتفوق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين على نظيره رونالدو مهاجم منتخب البرازيل فى الأكثر تسجيلا للأهداف فى مختلف البطولات الكبرى بفارق هدف وحيد.

سجّل ميسي 26 هدفاً في البطولات الكبرى منها 13 هدفاً في كأس العالم و13 هدفاً في بطولة كوبا أمريكا.

ويعتبر ليونيل ميسي أكثر لاعب في أمريكا الجنوبية في تاريخ كرة القدم الأكثر إحرازا للأهداف فى البطولات الكبرى متفوّقاً على البرازيلي رونالدو صاحب الـ 25 هدفا.

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب فى المونديال وتوج منتخب بلاده بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخ التانجو.