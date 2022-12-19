ساعدونا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إستونيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إستونيا إلى زيادة إمداد أوكرانيا بقذائف المدفعية من عيار 155 ملم وقطع غيار مدافع الهاوتزر.

ونقلت خدمة زيلينسكي الصحفية عنه قوله: "سيدتي رئيسة وزراء إستونيا! السيدة كالاس ! لديك أيضًا هذه الفرصة، قذائف مدفعية عيار 155 ملم، قطع غيار لمدافع الهاوتزر. دعونا نكثف تعاوننا".

بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإستونية، كاجا كالاس، إن "روسيا لم تتخل عن رغبتها في غزو أوكرانيا، لذا يجب أن تنمو المساعدة العسكرية لأوكرانيا".

وأكدت أن "إستونيا قدمت بالفعل مساعدة لأوكرانيا بمبلغ يعادل ثلث ميزانيتنا الدفاعية تقريبًا. وكانت مساعدة أوكرانيا وستظل وستظل أولوية بالنسبة لإستونيا".

وعُقد اجتماع لقادة الدول المنتمية إلى قوة المشاة المتحدة بقيادة بريطانيا “قوة المشاة المشتركة”، في ريجا.

وفي الاجتماع، ألقى زيلينسكي رسالة فيديو شكر فيها قادة “قوة المشاة المتحدة” لدعمهم أوكرانيا.

كما طلب من رئيسة وزراء إستونيا مساعدة بلاده في توفير قذائف المدفعية وقطع غيار مدافع الهاوتزر.