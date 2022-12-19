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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مليئ بـ الأحداث المؤسفة.. نبوءات بابا فانجا لعام 2023 صادمة

صدى البلد

تشتهر العرافة العمياء "بابا فانجا" بتنبؤاتها الغريبة التي  يصادفها الحظ في أن يتحقق بعضها، ولسوء الحظ تركت العرافة نبوءات وصورة قاتمة لعام 2023.

لقد تنبأت العرافة العمياء الراحلة ، الملقب بـ Nostradamus of the Balkans ، بعدة فظائع بما في ذلك وفاة الأميرة ديانا ، وكارثة تشيرنوبيل النووية ، وهجمات 11 سبتمبر وحتى وفاتها.

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على الرغم من وفاتها في عام 1996 ، استمرت توقعاتها واستمرت حتى عام 5079 ، عندما تعتقد أن العالم سينتهي.

كان اثنان من تنبؤاتها لعام 2022 صحيحين ، مع ادعاءاتها بأنه ستكون هناك نوبات شديدة من الفيضانات تتحقق في أستراليا والتحذيرات من الجفاف تحدث أيضًا حيث ضرب إيطاليا بأسوأ نقص في المياه منذ الخمسينيات.

بابا فانجا التي قالت إنها أصيبت بالعمى بسبب إعصار عندما كانت طفلة وتركت تتمتع بقوة التطلع إلى المستقبل ، لديها أربعة تنبؤات لعام 2023.

اختبارات الأسلحة البيولوجية
مع استمرار الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف من الغرب من أن فلاديمير بوتين سوف يستخدم غاز الأعصاب نوفوتشوك ، فإن هذا التنبؤ من بابا فانجا صادم.

وتعتقد أن هذا هو العام الذي سيتم فيه استخدام الأسلحة البيولوجية أكثر من أي عام آخر، حيث يمثل الاختبار والاستخدام المحتمل، للأسلحة البيولوجية أحد أكثر تنبؤات علم النفس إثارة للقلق.


عاصفة شمسية
حذرت العرافة الأسطورية من أن الأرض قد تضطر إلى التعامل مع عاصفة شمسية مرعبة في عام 2023.

يمكن أن يؤدي الطقس الفضائي السيئ إلى تعطيل الشبكات الكهربائية واتصالات الأقمار الصناعية وحتى الإنترنت في حالة وقوع مثل هذا الهجوم.

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أطفال المختبر
مع إعلان إيلون ماسك Elon Musk أن شريحة Neuralink الدماغية الخاصة به جاهزة للاستخدام ، فإن الخطوط الفاصلة بين التكنولوجيا والحياة البشرية أصبحت غير واضحة بالفعل.

لكن بابا يعتقد أن هذا قد يكون على وشك الذهاب إلى أبعد من ذلك ، مع افتراض أن آباء المستقبل سيكونون قادرين على تحديد لون البشرة وخصائص أطفالهم.

يمكن أن يرى ادعائها نهاية الولادات كما نعرفها ، مع تحديد السمات والمظهر في المختبرات، بدلاً من حظ الجينات.


تغير في مدار الأرض
توقعات بابا فانجا النهائية لعام 2023 مقلقة تمامًا مثل توقعاتها الثلاثة الأولى، فهي تعتقد أن تغييرًا سيحدث في مدار الأرض ، مما قد يؤدي إلى تحول مدمر في البيئة.

قد تؤدي العواقب المروعة إلى نهاية الجنس البشري ، مع ارتفاعات إشعاعية وارتفاع درجات الحرارة من الخراب الذي يعيث الحياة كما نعرفها.

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