بوتين: من الممكن تجهيز طائرات الجيش البيلاروسي لحمل رؤوس نووية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن إمكانية تدريب أطقم طائرات الجيش البيلاروسي، والتي تم تجهيزها لاستخدام رؤوس نووية.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "من الممكن مواصلة وتنفيذ مقترح الرئيس البيلاروسي، بشأن إعداد أطقم مقاتلات الجيش البيلاروسي، التي جهزت لاستخدام رؤوس نووية. أؤكد أن هذه الصيغة من صيغ التعاون ليست من اختراعنا، أمريكا على سبيل المثال، تجري مثل هذه الفعاليات في إطار حلف الناتو منذ عقود".

إلي ذلك، قال بوتين، إن الجيش الروسي يجري حاليا مناورات عسكرية على أراضي بيلاروس.

وفي حديثه إلى جانب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، قال بوتين إن “روسيا وبيلاروس ستواصلان التعاون الوثيق في المجال العسكري، وتبادل وتطوير المعدات العسكرية والأسلحة”.

وقال بوتين إن “مثل هذه الإجراءات ضرورية بسبب الوضع المتوتر على الحدود الخارجية لـ روسيا وبيلاروس”.