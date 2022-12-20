بوتين يأمر الأجهزة الأمنية الروسية بإحكام السيطرة والرقابة على الأماكن المزدحمة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للأجهزة الأمنية في البلاد بوضع الأماكن المزدحمة تحت السيطرة والرقابة المستمرة، فضلا عن مرافق النقل الاستراتيجي والبنية التحتية للطاقة، تحت السيطرة المستمرة.



وقال الرئيس الروسي في تهنئته للأجهزة الأمنية الروسية بمناسبة يومهم الوطني، "إن لديكم الخبرة الكافية في مكافحة الإرهاب، لذا يجب أن يستمر العمل على منع الهجمات الإرهابية بشكل منهجي، كما يجب أن تكون الأماكن المزدحمة والمنشآت الاستراتيجية للنقل والبنية التحتية للطاقة تحت السيطرة المستمرة".

وتابع بوتين "إن وكالات مكافحة التجسس، بما في ذلك الجيش، يجب أن تسارع إلى مكافحة أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية وتحديد الجواسيس والخونة، كما يجب أن تتعامل فورا مع الدعوات إلى العنف لأنها تشكل تهديدا لوحدة المجتمع"، داعيا إلى تكثيف حماية المعلومات ومكافحة الجرائم المالية والفساد.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".



وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".

