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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يلتقي رئيس الإكوادور لبحث تفاقم أزمة الهجرة

بايدن
بايدن

التقى الرئيس الامريكي جو بايدن برئيس الإكوادور جييرمو لاسو؛ لمناقشة الجهود المبذولة لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه البيت الأبيض ضغوطًا متزايدة بشأن سياسات الهجرة.

ويُطلب من إدارة بايدن هذا الأسبوع «رفع العنوان 42»؛ وهو أمر يتعلق بالصحة العامة، صدر لأول مرة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يسمح للجمارك وحماية الحدود الأمريكية بطرد المهاجرين بسرعة إلى المكسيك أو العودة إلى بلدانهم الأصلية لمنع انتشار COVID- 19 فيروسًا في المنشآت القابضة الأمريكية.

وقد يؤدي رفع الأمر، على النحو المطلوب- من قبل القاضي الذي قال إنه 'تعسفي ومتقلب' وينتهك القانون التنظيمي الفيدرالي- إلى إطلاق سراح الآلاف من طالبي اللجوء المهاجرين في مجتمعات الولايات الحدودية وزيادة تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة والمكسيك. الحدود.

جلس بايدن ولاسو جنبًا إلى جنب في المكتب البيضاوي لبدء مناقشاتهما.

وقال بايدن للصحفيين 'اليوم سنواصل البناء على التقدم الذي أحرزناه. معا قطعنا خطوات تاريخية في مجال الهجرة.'

وقال لاسو إنه وبايدن سيؤكدان القيم الديمقراطية للحرية واحترام حقوق الإنسان. بعد الاجتماع ، قال للصحفيين إن الهجرة ظهرت في محادثاتهم.

وقال 'لقد تحدثنا عن الهجرة والهجرة كنتيجة للمشاكل الاقتصادية للعديد من البلدان في أمريكا اللاتينية، وصدقنا على التزامنا بمواصلة دعم ظاهرة الهجرة ، كما فعلنا ، وخاصة (المهاجرين) من فنزويلا في الإكوادور' .

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