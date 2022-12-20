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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نُراقب عن كثب التفاعل بين موسكو ومينسك في الحرب الأوكرانية

صدى البلد

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التفاعل بين روسيا وبيلاروسيا في حرب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، بما في ذلك نشر القوات الروسية في الأراضي البيلاروسية.

وأضافت بيير - في بيان على موقع البيت الأبيض، اليوم /الثلاثاء/ - إنه "لطالما شعرنا بالقلق من دور بيلاروسيا في الحرب الروسية" مشددت على أن بيلاروسيا مكنت روسيا من شن حرب ضد أوكرانيا وقدمت الدعم لموسكو وسمحت باستخدام الأراضي البيلاروسية كنقطة انطلاق للقوات.

وتابعت "نواصل مراقبة وضع القوات الروسية عن كثب وهذا شيء كنا نفعله وسنواصل القيام به كذلك في بيلاروسيا وسنبقى على اتصال وثيق مع أوكرانيا وهم يدافعون ببسالة عن أنفسهم ضد الروس".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى العاصمة البيلاروسية أمس، ويعتقد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن بوتين كان بإمكانه الضغط على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للموافقة على إرسال قوات بيلاروسية للحرب ضد أوكرانيا. ومع ذلك، فإن لوكاشينكو ليس لديه رغبة كبيرة في اتخاذ هذه الخطوة.

إلى ذلك، اتهمت الولايات المتحدة اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بـ"الاستسلام للتهديدات الروسية".

وقالت واشنطن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "جوتيريش ينصاع إلى التهديدات الروسية" بعدم إرسال مسئولين إلى أوكرانيا، لتفتيش الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا وتزودها بها إيران في انتهاك واضح لقرار الأمم المتحدة رقم 2231 .
 

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