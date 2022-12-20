مياه القناة: استمرار الأعمال في بيارات وشبكات وبالوعات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لتطهير جميع بيارات محطات رفع الصرف الصحي من الرواسب والمخلفات الصلبة، في إقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبوسعيد"، وذلك لرفع كفاءتها، والحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي، تنفيذا للخطة الدورية الموضوعة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع أيضا استمرار الفرق التي تعمل في أعمال الحملة الموسعة لأعمال الملس والتسليك والتطهير شبكات الصرف الصحي من الراوسب، بمحافظات القناة وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع ولضمان توصيل الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع، وذلك تزامنا مع أعمال الحملة المكبرة لتطهير جميع بيارات محطات رفع الصرف الصحي من المخلفات الصلبة، للحفاظ على استمرارية عمل تلك المحطات ورفع كفاءة الشبكات، وإطالة عمرها الافتراضي.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن هناك فرقا أخرى تعمل على تطهير بالوعات الصرف من المخلفات والرواسب في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتعمل تلك الفرق أيضا على تركيب أغطية خراسانية جديدة محكمة، بدلا من التي تمت سرقتها، والتي تعد إهدارا للمال العام، ولمنع إلقاء المخلفات بها، وتشكل خطرا على أرواح المواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشبكات بمحافظات إقليم القناة بالمرور وتفقد ومتابعة جميع محطات رفع الصرف الصحي وشبكات والخطوط الرئيسية والفرعية، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل لأهالي إقليم محافظات القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة الشركة ترتكز على عدة محاور، منها رفع كفاءة شبكات وخطوط الصرف ومحطات الرفع الخاصة بالصرف الصحي، عن طريق وضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية في محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بما يضمن الاستمرارية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين علي أرض الواقع.