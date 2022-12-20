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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا تحرر 79 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على الأسواق

حملات رقابية
حملات رقابية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 79 مخالفة تموينية، منها 61 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن ، عدم وجود سجلات ، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط 18 مخالفة حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار ، سلع مجهولة المصدر ، عدم وجود شهادة صحية ، تجار تموينيين ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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