وفاة ربة منزل صعقا بالكهرباء بإحدى قرى مركز المنيا

لقت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء داخل منزلها بإحدى قرى مركز المنيا تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام بمدينة المنيا، تتضمن وصول منال. ع 24 سنه جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفاة بإحدى قرى مركز المنيا وصعقت بالكهرباء داخل المنزل في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام وتقرر التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة التي تباشر التحقيق.