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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يحتفل في صدى البلد بنجاح فيلمه تحت تهديد السلاح

حسن الرداد
حسن الرداد

حل النجم حسن الرداد في ضيافة موقع صدى البلد للحديث عن نجاح أخر أفلامه “تحت تهديد السلاح” والذي حقق إيرادات كبيرة في مصر والخليج.

وخلال الندوة، تحدث الرداد عن كامل تقديره للجمهور السعودي، بعدما وصلت إيرادات فيلمه في دور العرض بالمملكة إلى حوالي 120 مليون جنيه.

كما كشف حسن الرداد عن علاقته بعدد من زملائه، وبدايته في السينما من خلال أعمال مع المخرج خالد يوسف، والكاتب وحيد حامد.

وتطرق حسن الرداد إلى حياته الخاصة، ومستقبل تعاونه الفني مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وتحوله بين الأعمال الكوميددية والجادة، وكيفية العمل على تحضير شخصيات أعماله.

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