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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع صدى البلد الاخباري، نشرة أسعار الذهب لملايين المواطنين والمستثمرين، الراغبين في معرفة

أسعار الذهب اليوم في مصر، الذي سجل انخفاضا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، والتي استقر سعرها في حالات الشراء، وانخفض في حالة البيع.

سعر الذهب

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعا بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت انخفاضا ضعيفا خاصة عياري  24 و 21  في السوق.

اسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يتراجع بقوه

انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل  الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966 جنيها.
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802 جنيها.
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720 جنيها.
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474 جنيها.
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147 جنيها.
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 971 شراء 983 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,760 جنيها.
الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب أمس بالجنيه 
الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,857 شراء 1,914 جنيها

الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,702 شراء 1,755 جنيها

الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,625 شراء 1,675 جنيها

الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,393 شراء 1,436 جنيها

الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,083 شراء 1,117 جنيها

الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 929 شراء 957 جنيها

الاونصة الذهب
الاونصة بيع 57,757 شراء 59,534 جنيها

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 13,000 شراء 13,400 جنيه

الكيلو الذهب
الكيلو بيع 1,857,143 شراء 1,914,286 جنيها. 

سعر الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يتراجع بقوه

انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

سعر جرام الذهب أول أمس بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,954 جنيها.
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,791جنيها.
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,710 جنيها.
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,466 جنيها.
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,140جنيها.
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 943 شراء 977 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 58,646  جنيها -  شراء 60,778 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 13,200 جنيها - شراء 13,680 جنيها.
الكيلو بيع 1,885,714 جنيه - شراء 1,954,286 جنيها.
 

اسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18

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