فيتوريا مدرب منتخب مصر يُطلق قذائفه: المستقبل صعب ولا نخاف أحدا.. ومحمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

أطلق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قذائفه من خلال حوار مطول أجراه مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت.
وجاءت أبرز تصريحات فيتوريا كالتالي:
- محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، نفس الشيء أن ترى ميسي مع الأرجنتين، فهو من اللاعبين الذين يعطون الحلول في أي لحظة ويُحددون مجرى المباراة، لكن المهم أن نجعل الفريق يلعب بشكل جماعي بدون أن نضغط على صلاح، ومن يختار اللاعبين هو أنا وليس صلاح، وعلاقتي مفتوحة مع كل اللاعبين، لم يحدث معي من قبل أن طلب مني لاعب أن يلعب بجانب لاعب مُعين، هذا أمر صعب.
- لا أمتلك أي عروض لتدريب منتخب البرتغال، إنها مجرد أحاديث صحفية، ليس لدي عروض أؤكد لكم سواء من البرتغال أو غيرها.
- أعتقد لا بد أن نعمل من أجل وصول منتخب مصر لكأس العالم، لا أريد أن أعطي تعهدات وأثق أننا سنتأهل للمونديال.
- هل يستطيع منتخب مصر الحصول على كأس أمم إفريقيا؟ من الصعب الإجابة، منتخبات المغرب والجزائر والسنغال صعبة قوية ولها مركزها على التصنيف العالمي، ونحن بالنسبة لإفريقيا أصبحنا في المركز الخامس.
- نعلم أن هذه المنتخبات عندما تلعب أمام مصر ستكون قوية السنغال والمغرب والجزائر والكاميرون وجنوب إفريقيا، يوجد مجموعة من المنتخبات التي تمتلك الكفاءة، ولكن نحن لنا بعض الميزات عن هذه المنتخبات، ولا توجد مباريات سهلة.
- لا بد أن نحلم جميعًا بهذا الحلم بالحصول على كأس أمم إفريقيا، وأرسلنا هذه الرسائل من قبل، ولكن يجب أن نعرف جيدا ما هو الواقع، نحن لا نخاف أحدا، وأثق جدًا في عمل اللاعبين وسننجح، ولكن ليس بسهولة ولابد من العمل.
- في السعودية لا يوجد لاعبين محترفين في الخارج، لكنهم استقدموا لاعبين ومدربين على مستوى عال، يوجد 8 لاعبين أجانب في كل فريق، ورغم تقليل عدد اللاعبين السعوديين ولكنهم تحسنوا كثيرًا.
- أما بالنسبة للمغرب فالأمر مختلف، لديهم 20 محترفًا في أوروبا و14 غير مولودين في المغرب، لاعبين فقط أو 3 هم من يلعبون في المغرب، عناصر الفريق تنشط في أوروبا ومن هنا يأتي منتخب قوي، لكن الأهم من تحليل الأخرين هو ما نفعله نحن.
- لدي أفكار أوضحتها لاتحاد الكرة، ولدي بعض الإحصائيات التي تمت من جانب الجهاز الفني مقارنة بالفرق الإفريقية، نرى أن منتخبات السنغال والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على الترتيب لا تملك لاعبين أقل من 26 عامًا، اللاعبون في عمر أقل من الـ26 يؤدون نصف ما يؤديه اللاعب النيجيري من ناحية المشاركة في المباريات.
- اللاعبون الأقل من 26 عامًا في المنتخبات الإفريقية يلعبون في أوروبا، السنغال يمتلكون 20 لاعبًا وتونس 12 ونيجيريا 18 والجزائر 14، ومصر 2 فقط، و18 لاعبًا أقل من 26 عامًا في المنتخب المصري يلعبون في الدوري المحلي.
- المنتخبات التي وصلت لدور الـ16 في كأس العالم كلهم يمتلكون لاعبين كثر في أوروبا، ويوجد فرق كبير بين هذه المنتخبات ومنتخب مصر، ممكن أن نستفيد من هذا الأمر لو كان الدوري المصري قويًا، 13% من اللاعبين الشباب في مصر فقط يلعبون في الدوري الممتاز، وهذا أمر صعب جدًا.
- هذه الأرقام تعني أن المستقبل صعب، انسى أنني المدير الفني، هذه البيانات هي الواقع لا بد أن نتفهمها جيدًا، لا يوجد لاعبون حديثي السن يُشاركون في الدوري المحلي أو حتى خارجه، الواقع يُظهر أن اللاعب عندما يخرج للاحتراف يكون أفضل، لكن لا بد من تغيير هذه النتائج والأرقام، وأن توجد مساحة تنافسية للاعبين من سن 18 لـ22.