فيتوريا مدرب منتخب مصر يُطلق قذائفه: المستقبل صعب ولا نخاف أحدا.. ومحمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

أطلق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قذائفه من خلال حوار مطول أجراه مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت.

وجاءت أبرز تصريحات فيتوريا كالتالي: