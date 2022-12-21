رضا عبدالعال يواصل هجومه على سافيو: برازيلي «تقليد» مش أصلي وأقل من الأهلي

واصل رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية الأسبق، هجومه على البرازيلي برونو سافيو، نجم النادي الأهلي، بسبب أدائه مع الفريق.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن تي في”: “المعلق كان بيجامل سافيو لما قال باصى الكورة بكعبه واللاعيبة مفهمتوش”.

وتابع: “أفشة عمل انفراد لـ سافيو، مجابهاش ليه؟ وتقولي الناس بتعترض، سافيو دا تقليد مش برازيلي أصلي وأقل من النادي الأهلي”.

رضا عبدالعال يهاجم سافيو

واختتم: “بالنسبة لـ مصطفى ميسي قد سافيو 100 مرة، زياد طارق قد سافيو 100 مرة بردو لو خدوا فرصة”.

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