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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اوعى تبخل.. رسائل مدوية من نجوم الأهلي لـ الخطيب بشأن الصفقات

الخطيب
الخطيب

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تراجع مستويات بعض اللاعبين، والتي ظهرت خلال المباريات الماضية، مما طالبت بعض من لاعبي الأحمر القدامي بضرورة التدخل والتعاقد مع صفقات قوية في يناير.

جاء أبرز نجوم الأهلي القدامى، هو طه إسماعيل والذي قال في تصريحات أمس عبر قناة أون تايم سبورت: “بمناسبة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية لابد انه يعزز بصفقات جيدة جدا ممكن تساعده جدا خاصة على الجانب الهجومي حتى لو جانب نص الملعب ممكن يقدر”.

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وتابع: “لازم النادي الأهلي يفتح خزينته لازم يشتري ويدفع كل حاجة ليها مقابل هتشارك في كاس العالم كل ماتش هتاخد عليه فلوس أفريقيا لما تكسبها بتاخد فلوس”.

واختتم: “لازم مبخلش، لازم أضحي علشان أجيب صفقات جيدة جدا علشات تعزز النادي الأهلي سواء في الدوري أو كاس العالم”.

سيد معوض: الأهلي بحاجة لجناح أيسر

ويرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأحمر يحتاج للتعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الشتوية بعد تصريحات مارسيل كولر.


وقال سيد معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: الأهلي اختلف بعد التوقف، عدم ثبات التشكيل سبب أساسي في تراجع المستوى، وتصريحاته بعد المباراة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، خاصة عن التدوير وضغط المباريات.. يجب أن تكون سياسة التدوير لا تؤثر على الأداء ولا النتائج".

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وأضاف: "لا يمكن أن يقرر كولر إراحة هذا العدد من اللاعبين، كذلك مركز محمد شريف في الجناح الأيسر، أين مصطفى سعد ميسي، ورأفت خليل؟ لماذا لا تتم الاستعانة بالثنائي".


وأكمل: "الحديث عن لعب محمد شريف في الجانب الأيسر لأنه يلعب بقدمه اليسرى، يشير إلى أن الأهلي لابد وأن يبحث عن جناح للتعاقد معه في يناير. والأفضل الاعتماد على الأسماء التي ذكرتها سابقًا".


واختتم: "الأجنحة في الأهلي تؤثر بشكل كبير على مستوى الفريق إذا كانوا في مستواهم".

 

ماهر همام: الأهلي في حاجة لمهاجم سوبر.. وأتمنى ضم لاعب الترجي

أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن هناك سوء حظ غريب يواجه بيرسي تاو مع الاهلي في الفترة الاخيرة، ومارسيل كولر المدير الفني لن يتحمل كثرة غيابات اللاعب الذي شارك في مباريات قليلة.

وقال همام في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "الأهلي غير محظوظ في اللاعبين الأفارقة، بيرسي لاعب جيد، والفريق في حاجة لمهاجم سوبر، أتمنى من لجنة التخطيط سرعة ضم بديل، هناك ترشيحات عديدة من أنجولا وجنوب افريقيا للاعبين آخرين، وهذا هو الاحتراف الأهلي لن يصبر كثيرًا".

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وأضاف: "محمد مجدي أفشة (قالب وشه) وتأثر بشكل نفسي كبير منذ تواجد كيروش في منتخب مصر واستبعاده وقتها، وكولر يريد لاعبين جاهزين ومؤثرين، صانع الألعاب مركز حيوي داخل الفريق، وأنا مؤيد لرحيله، ولدينا بدائل عديدة مثل برونو سافيو".

وأكمل: "محمد محمود وعمار حمدي من اللاعبين البدلاء في مركز صانع الالعاب".

وزاد: "محمود حمادة لاعب فاركو، ومروان عطية لاعب الاتحاد من أفضل اللاعبين الذين أتمنى ضمهم للأهلي، لكن أتمنى ضم محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، أو الأهلي ينظر للخارج بصفة عامة".

وأوضح، أن مواجهة الأهلي ضد فيوتشر ستكون صعبة للغاية، في وجود علي ماهر المدرب المميز، لكن أتوقع فوز الفريق الأحمر.

وأتم: "اتوقع فوز الأهلي في ظل الثقة التي اكتسبها اللاعبين والجهاز الفني، والفريق قدم أداءً مميزًا خلال الفترة الماضية".

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