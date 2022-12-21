ترتيب الدوري المصري.. القمة تشتعل بين الأهلي والزمالك

واصل الأهلي والزمالك فوزهما فى بطولة الدوري ليواصلا المنافسة على قمة ترتيب الدوري المصري بعد وصل الفارق بينهما الى نقطتين فقط ليشتد الصراع بينهما مبكرا فى بطولة الدوري.

وشهدت مباريات أمس الثلاثاء مواصلة قطبى الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك انتصاراتهما أمام فاركو وحرس الحدود في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي وفاركو

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا أمام فاركو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 فى المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

افتتح الأهلي التسجيل فى الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من الجانب الايسر من علي معلول لأحمد عبد القادر الذي سدد الكرة مباشرة بقدمه اليمنى على يسار حارس فاركو محمد سعيد شيكا.

وسجّل هدف التعادل لفاركو أحمد شريف فى الدقيقة 36 في شباك الأهلي من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية من شكري نجيب داخل المنطقة ليتسلمها شريف ويسدد كرة صاروخية على يسار الشناوي داخل الشباك.

وفى الدقيقة 90+6 جاء الهدف الحاسم للنادي الأهلي بعد كرة عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليمررها برونو سافيو رأسية إلى محمد شريف ليحولها شريف رأسية داخل الشباك.

أهداف مباراة الأهلي وفاركو

أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود

فيما تغلب فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود برباعية نظيفة سجلها يوسف أسامة نبيه وأحمد سيد زيزو هدفين وشيكابالا.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

فيما حل نادي الزمالك وصيفا برصيد 20 نقطة ونادي فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وجاء فريق بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما احتل فريق غزل المحلة المركز الخامس برصيد 16 نقطة.