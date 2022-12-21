خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك كان من الممكن أن يتواجد في بطولة كأس العالم للأندية خلال النسخة القادمة.

وقال خالد الغندور في تصريحات اذاعية "إذا كانت البطولة أقيمت في مصر، كان سيشارك الزمالك باعتباره بطل الدوري المصري".

وأضاف "الأهلي شارك فقط بسبب إقامة البطولة في المغرب، بالتزامن مع تواجده بالمركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا".

وتابع "فكرة دفع مصر لـ20 مليون دولار من أجل تنظيم مونديال الأندية، أجبر الدولة المصرية على التراجع عن التفكير في تنظيم البطولة".

واختتم "في نهائي القرن الأفريقي، إذا كانت بطولة كأس العالم للأندية سوف تقام في مصر، هنا كان سيشارك الأهلي باعتباره هو بطل أفريقيا، ولكن هل إذا كان الزمالك سيتواجد في البطولة باعتباره هو الوصيف وهو ما يفتح الباب أمام تواجد فريقين من دولة واحدة، ولذلك أتوقع أن يكون هناك تعديلات في لوائح البطولة".